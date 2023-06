Motociclisti più sicuri La svolta di Perticarari: "Ecco le barriere salvavita"

di Chiara Gabrielli

Dotare le nostre strade di barriere ad hoc che potrebbero salvare la vita ai motociclisti: questa la proposta di Andrea Perticari, consigliere Pd, sotto forma di mozione, approvata all’unanimità durante l’ultimo consiglio comunale. "Siamo uno dei pochissimi Comuni in Italia ad avere previsto l’installazione di queste barriere – fa notare Perticarari –. Una cosa che mi auguro e che tutti ci auguriamo è che Macerata sia d’esempio per gli altri Comuni del territorio e per la Provincia e questa misura venga accolta anche nell’intero ambito provinciale, speriamo che Macerata sia capofila di un progetto che dovrebbe trainare tutti gli altri". Gli impatti di motociclisti contro le barriere di protezione discontinue "sono sempre molto gravi – il testo della mozione – e da tempo si stanno studiando nuovi tipi di barriera o dispositivi di protezione per ridurre e mitigare tali effetti. Il Dsm (Dispositivo stradale di sicurezza per motociclisti) è un sistema di protezione costituito da una banda flessibile di 80 centimetri di altezza che si applica al piede delle barriere stradali discontinue. È un dispositivo che, dissipando energia cinetica, evita ai motociclisti che impattano contro la barriera di finire tra le lamiere e i pali di sostegno della stessa, con conseguenze spesso fatali". Il decreto del 2019, che introduce l’utilizzo dei Dsm, prevede l’obbligo di installarli "su tutte le curve circolari caratterizzate da un raggio minore di 250 metri nei casi di interventi di nuova costruzione, di adeguamento di tratti stradali esistenti che comportano varianti di tracciato eo rinnovo delle barriere di sicurezza stradali su tratti significativi o su strade esistenti non soggette ad interventi ma dove siano avvenuti nel triennio almeno cinque incidenti con morti o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli o ciclomotori". Se la mortalità per gli incidenti con moto è molto più elevata di quella per gli incidenti con auto (più 2,5%), "quella dovuta all’impatto contro le barriere di sicurezza lo è ancor di più (più 13,3%). Nel 2019, in base ai dati dell’ultima rilevazione Istat, sono avvenuti 172.183 incidenti stradali per una stima dei costi sociali dell’incidentalità con feriti nel 2019 pari a circa 16,85 miliardi di euro".

"Il tema della sicurezza è fondamentale – le parole di Perticarari –. Questa è una misura che ha l’obiettivo sia di potenziare la sicurezza stradale, ai fini di salvare delle vite, diminuendo la probabilità di traumi mortali o gravemente lesivi, sia di un risparmio per le casse del Comune. Come riportato, l’impatto sociale ed economico di una morte per incidente o lesioni gravissime è di oltre 16 miliardi. Mettere a terra misure che consentono di evitare incidenti mortali ha quindi conseguenze importanti, anche a lungo termine, sulla spesa pubblica". Con l’installazione di queste barriere, "andiamo anche ad ampliare quello che la legge nazionale già impone, quindi è una misura migliorativa della legge". Si procederà ora con una mappatura dei punti più pericolosi sulle strade comunali, tramite un tavolo di confronto a cui siederanno Comune, Prefettura, forze dell’ordine e motociclisti, poi, nei prossimi cinque anni, si provvederà all’installazione delle barriere".

L’assessore alla sicurezza Paolo Renna ha presentato un emendamento che ha allargato la questione e coinvolto anche la Prefettura. "Ho sposato in pieno il progetto – le parole di Renna –, purtroppo in questa città, come altrove, molti sulle strade hanno pagato un caro prezzo, in diversi casi anche con la vita. Da notare che la maggior parte delle strade con velocità sopra i 50 chilometri orari non è di proprietà del Comune, per questo mi sono confrontato con il prefetto Flavio Ferdani che come sempre ha dato la massima disponibilità. Da qui la visione più ampia del piano, che va a coinvolgere Anas, Provincia, Prefettura, forze dell’ordine e motociclisti. Dato che noi siamo capoluogo di Provincia, peraltro, possiamo anche essere da esempio per tanti altri".