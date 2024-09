Motocross, un trittico di gare al Tittoni. In pista pure i debuttanti

Si conclude alla grande l’attività organizzativa del Moto club "Armando Fagioli" che, promoter Off Road Proracing, tra sabato e domenica ha programmato al Tittoni lo svolgimento d’un trittico di gare di motocross in cui spicca il Trofeo delle Regioni junior a squadre intitolato a Giancarlo Marinoni. Senz’altro interessanti anche le competizioni valide per la Coppa Italia femminile e per la categoria Debuttanti. "Il ‘Marinoni’ – precisa Luigi Ciattaglia (nella foto) presidente del ‘Fagioli’ – verrà disputato dalle rappresentative di 18 regioni, complessivamente con 164 piloti, i debuttanti iscritti sono 25, le ragazze in lista 20. Abbiamo un totale di 209 partecipanti, per una fascia di età tra gli 8 e i 17 anni, maschile e femminile. In entrambi i giorni, per il pubblico la manifestazione è a ingresso gratuito". Sostengono l’impegno della dirigenza il comitato locale della Croce rossa italiana e i volontari del gruppo comunale della Protezione civile.

Gianfilippo Centanni