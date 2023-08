Motoraduno a Recanati: ecco le carovane da tutta Italia

Grande partecipazione al motoraduno della papera "Città di Recanati", con centauri provenienti da varie regioni della penisola che si sono ritrovati nella piazza centrale dedicata al Poeta Giacomo Leopardi per condividere insieme la passione per la moto, ma anche per scoprire le bellezze della città di Recanati e del territorio. Il clou della giornata alle 11.45 quando si è dato inizio al giro turistico con a capo il campione Franco Uncini in sella a una Bmw messa a disposizione dalla concessionaria Cascioli di Civitanova e di una rossaFerrari del Ferrari Club di Potenza Picena con il presidente Mauro Marchetti. Dopo il giro panoramico, la carovana di motociclisti ha raggiunto un ristorante del luogo dove si sono svolte le premiazioni con la presenza del sindaco Antonio Bravi e del delegato allo sport Sergio Bartoli. Il primo posto nella graduatoria se lo è aggiudicato il Moto Club di Misano Adriatico, seguito da quello dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese (Lazio) e dal Moto Club proveniente da Ciampino. Per quanto riguarda le Marche riconoscimenti al Moto Club Tonino Benelli di Pesaro, a quello di Morrovalle e di Senigallia. Per il gruppo più numeroso premiato il "Moto club gli scellerati" di Appignano.