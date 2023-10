Motoraduno benefico a Potenza Picena: il ricavato all'Anffas

Continuano le attività di beneficenza dei Riders Douhet Vintage Motorcycle, divisione Motoclub Franco Uncini. Nei giorni scorsi, l’associazione ha fatto una donazione in denaro all’Anffas di Potenza Picena. Nello specifico, i Riders Douhet hanno consegnato il ricavato del motoraduno che avevano organizzato in città a fine luglio, quando erano stati protagonisti svariati motociclisti per una due giorni all’insegna delle due ruote, musica e spettacoli. E nel corso di una serata, svolta all’interno della sede dei Riders Douhet, a Montecanepino, il presidente Antonio Tarica ha consegnato nelle mani della responsabile dell’Anffas, Cecilia Latini, l’assegno con il ricavato della festa. La Latini, a nome di tutti i soci dell’Anffas locale, ha voluto ringraziare pubblicamente "per il prezioso contributo che aiuterà a realizzare e implementare le attività rivolte a i ragazzi del centro potentino".