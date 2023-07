"Motorini che scorrazzano di notte Provocano inquinamento acustico"

Estate dolce dormire, ma spesso a disturbare il sonno sono i "rumorosi motorini che scorrazzano per le strade cittadine durante l’estate. Per una società tutta preoccupata per ogni forma di inquinamento, quello acustico sembra preoccupare poco", lamentano alcune forze politiche cittadine, e cioè Udc Recanati, Costituente Popolare Recanati e Forza Popolare Recanati. I loro rappresentanti, rispettivamente Tania Brizi, Dario Ragni e Yuri Paoletti, con una nota "sollecitano l’amministrazione affinché siano intensificati i controlli, almeno a partire dalla mezzanotte". Parlando di inquinamento altra raccomandazione è quella di effettuare controlli anche nei confronti delle emissioni dei mezzi: "Nonostante l’obbligo di revisione periodiche, troppo spesso si vedono automezzi commerciali e non circolare immersi in dense nubi di fumo nero. Anche qui qualche contravvenzione non ci starebbe male". In tema di sicurezza stradale Udc, Costituente Popolare e Forza Popolare puntano il dito anche sul "parcheggio selvaggio davanti alle scuole, sia per l’entrata che per l’uscita degli alunni. In alcuni casi, soprattutto per le scuole che hanno sede in periferia, non si riesce a capire perché non si orienti la sosta in prossimità o a piccole distanze e si tolleri invece che questa avvenga davanti le porte delle scuole. Si può capire tale atteggiamento quando i parcheggi non ci sono o nei giorni di brutto tempo, ma risulta veramente incomprensibile quando invece il parcheggio è a poche centinaia, o addirittura decine, di metri dalla sede scolastica".

Antonio Tubaldi