Motorini e monopattini modificati nel mirino

Quattordicenne non si ferma all’alt della polizia locale: sanzionati i genitori. Era in sella a un motorino da controllare perché particolarmente rumoroso. Marmitte modificate, bici e monopattini elettrici alterati: il fenomeno dei cosiddetti motorini fracassoni e dei mezzi truccati finisce nel mirino della polizia locale di Civitanova, guidata dal comandante Cristian Lupidi. È partito un piano straordinario di verifiche, con posti di controllo prevalentemente in centro, per garantire sicurezza stradale e qualità della vita. La novità più importante, introdotta con una apposita determina, è la possibilità di rivolgersi all’officina autorizzata dalla Motorizzazione Civile convenzionata con il comando per sottoporre i veicoli a verifiche tecniche approfondite: dai test sul rumore con fonometro certificato alle prove su banco a rulli per smascherare eventuali modifiche elettroniche e meccaniche. Lunedì un ragazzino in sella ad un ciclomotore, evidentemente da sottoporre a ispezione, ha eluso il posto di controllo allontanandosi, pensando così di averla fatta franca. Non aveva però fatto i conti con l’esperienza e l’intuito degli agenti che nel giro di qualche giorno sono riusciti a risalire al veicolo e a riconoscere il conducente, un quattordicenne civitanovese, nonché a verificare sommariamente lo stato del ciclomotore, nel frattempo danneggiato e che non circolava più. A carico della mamma e del papà, proprietario del veicolo, verranno elevati verbali per violazioni fino a circa 500 euro (per non essersi fermato al posto di controllo e per scarico non omologato), con segnalazione alla Motorizzazione per la revisione straordinaria che, per essere superata, richiederà il ripristino del ciclomotore alla versione originale. Già in precedenza era stato accertato che un mezzo a due ruote, a pedalata assistita, condotto da uno straniero, era stato modificato determinandone di fatto l’assimilazione ad un ciclomotore. Poiché era senza patente di categoria specifica e privo di immatricolazione e assicurazione, sono scattate sanzioni per oltre 6mila euro per il conducente del mezzo, oltre al sequestro per confisca del veicolo. In alcuni casi, soprattutto con conducenti minorenni, i veicoli potranno essere trasportati direttamente nell’officina autorizzata con un carro gru, convenzionato con il comando di Via Marinetti. I costi relativi ai controlli e all’eventuale rimorchiaggio sono a carico del trasgressore. "Chi circola rispettando le regole non ha nulla da temere – ha commentato Lupidi –. Chi invece pensa di continuare a divertirsi modificando i mezzi, aumentando rumore e velocità dovrà pagare un conto salato: sanzioni, spese e revisione obbligatoria".

Chiara Marinelli