Motorini truccati e alto volume, l’Udc Marconi: "Più controlli"

Fra concerti che sparano decibel di musica a manetta e motorini che scorrazzano a tutta velocità di notte con cilindrate modificate e marmitte truccate, il problema dell’inquinamento acustico non è confinato solo ai cittadini ipersensibili o intolleranti, ma è un fatto di civile convivenza a cui non si dà il giusto peso. Su questo aspetto interviene l’ex consigliere regionale ed ex sindaco Luca Marconi, oggi responsabile provinciale dell’Udc, per il quale è necessario organizzare pattuglie notturne dei vigili urbani e intervenire con maggiore severità. "Io quando ero sindaco – ricorda Marconi (siamo nei primi anni ’90, ndr) – arrivammo anche al sequestro dei motorini. Alcuni genitori erano addirittura contenti, altri, magari, un po’ meno, ma era un modo per stabilire un minimo di regole, di civiltà e di tutela verso questi ragazzi e i cittadini". Ormai è risaputo che l’inquinamento acustico nelle città di Recanati è attribuibile anche alle marmitte modificate dei motorini, rombanti e moleste oltre che illegali. Allora perché si tollerano che questi motorini scorrazzino anche alle due di notte senza che nessuno intervenga? È possibile poi che debba essere il cittadino, che non riesce a dormire, o il responsabile di strutture recettive, come alberghi o B&B, a dover richiamare chi organizza musica all’aperto ad abbassare i volumi, che escono dalle casse acustiche, e non debbano, invece, pensarci gli agenti in divisa? Marconi denuncia infine anche come su importanti vie cittadine, vedi via Loreto, via Aldo Moro o via Kennedy, questi ragazzi in sella ai loro motori si divertano a impennare: "Un gesto pericoloso per loro e per chi li incrocia in auto. Perché, se capita un incidente, sono comunque rogne anche per chi è in auto e non ha nessuna colpa".

ast. t.