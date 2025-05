Mountain bike in gara al Trofeo delle Regioni

Tutto pronto per una delle tappe più attese del Trofeo delle Regioni Mtb Enduro 2025, il campionato interregionale che mette a confronto i migliori rider di tutta Italia. L’appuntamento è fissato per domenica a Sarnano. A ospitare l’evento sarà l’asd Sibillini Park Enduro, che organizza la tappa marchigiana all’interno del prestigioso circuito nazionale, con il supporto di sponsor tecnici e partner del mondo Mtb, tra cui Vittoria, Ciemme, Ft Pro e la Federazione ciclistica italiana. La gara, inserita nel calendario ufficiale 2025, vedrà sfidarsi decine di atleti su percorsi tecnici immersi in scenari mozzafiato.