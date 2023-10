Movida, altra notte da incubo. Soccorsa ragazzina ubriaca

Ancora una notte da incubo in centro a Civitanova. Fragore di bottiglie spaccate e di frotte di giovani che si rincorrono minacciando la rissa, urla di ubriachi che prendono a calci le fioriere e i cassonetti dei rifiuti e poi l’accorrere dell’ambulanza, della Croce Rossa di Porto Potenza, che a nella zona della discoteca Donoma ha soccorso una ragazza quattordicenne, completamente ubriaca e incosciente. Un’altra puntata delle movida violenta è andata in scena nella notte tra sabato e domenica intorno al Donoma e lungo le strade e vicoli a ridosso di piazza XX Settembre. Impossibile dormire per i residenti e alle 3.30 è uno di loro che, dalla finestra di casa, filma dieci giovanotti che lungo corso Garibaldi, all’angolo con via Cavour, tra urla belluine e cori da stadio prendono a calci i cassonetti rovesciandone quattro sulla strada e poi afferrano e lanciano a metri di distanza i sacchetti dei rifiuti. Il video viene postato su social ed è un profluvio di commenti di civitanovesi che sono stanchi e arrabbiati per questo andazzo impunito. Tutto normale infatti, tutto già visto e bissato ad ogni fine settimana, con il centro della città in mano a giovanotti alterati, di alcool e droga. "Sembrava che in strada ci fosse una battaglia stanotte (sabato notte, ndr) – racconta una residente di corso Garibaldi con l’abitazione molto vicina al Donoma – con rumore di bottiglie rotte, giovani ubriachi che si insultavano e si ricorrevano a frotte. Abbiamo paura anche ad affacciarci alla finestra per chiedere loro di smetterla. Le forze dell’ordine? Non c’è nemmeno più la voglia di chiamare, tanto a questa gente non succede mai nulla e sabato prossimo si ripeteranno le stesse scene. Intanto abitare qui significa non dormire, suore danni e la dittatura di gente violenta e maleducata".

l. c.