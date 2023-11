Movida, esposto a sindaco e prefetto

Il vandalismo dilaga, la sicurezza diventa un optional, i cittadini protestano e chiedono rimedi urgenti. Per lo meno lo fanno a Civitanova, dove si stanno accentuando le turbolenze del cosiddetto "popolo della notte", composto, purtroppo, anche da minorenni. Da qui l’esposto dei residenti del quartiere Centro al sindaco e al prefetto, perché in modo concreto si ponga fine ad una situazione che potrebbe sfociare in reazioni scomposte. Sono 188 le firme raccolte in soli due giorni.

È lungo l’elenco delle denunce, "un disagio esistenziale infinito", sottolinea l’esposto, "dovuto a varie situazioni di intrattenimento notturno esistenti nel centro, alle quali, nel 2013, si è aggiunto il Donoma. Il quale", prosegue l’esposto, "adibito inizialmente a luogo di ascolto della musica, si è trasformato in discoteca, attraendo una folta clientela dalla regione e da fuori regione". Gli effetti di tali serate, si fa presente nell’esposto, sono visibili lungo le strade, davanti ai portoni delle case, sui davanzali delle finestre, sulle scalinate degli edifici.

Ovunque "urine, vomito, bottiglie e bicchieri, fazzoletti sporchi, cartacce, residui di consumi umani, siringhe. Un vero e proprio incubo, aggravato da urla, schiamazzi, scampanellate alle porte e ai citofoni, danni alle finestre, alle cassette della posta, dal fragore dovuto al rovesciamento dei cassonetti e conseguente spargimento dei rifiuti, cori da stadio, episodi di violenza conclamata, strombazzanenti di clacson e bestemmie, il tutto non in una landa deserta ma nelle vie urbane, in mezzo alle case". Eccessi, per i cittadini, probabilmente dovuti a consumi di droghe e superalcolici. Una situazione che solo chi patisce il danno può realmente capire, non certamente compreso da chi vede in questa movida scomposta e turbolenta "un progresso turisticoculturale e non dà alcun peso ai danni patrimoniali, alle auto danneggiate, agli specchietti divelti, i portoni imbrattati, le persiane e le grondaie danneggiate o addirittura utilizzate come arma nelle frequenti risse". E come se ciò non bastasse, c’è da aggiungere la musica proveniente dai locali, ininterrottamente fino all’alba e il rumore dei condizionatori. Al sindaco e al prefetto i firmatari chiedono "di porre in atto quanto possibile affinché tutti possano rivendicare il diritto a vivere in casa propria un’esistenza serena, senza il terrore di subire danni alla persona o ai propri beni". "Criticità – si sottolinea infine – già in passato evidenziate, senza avere purtroppo risposte adeguate".