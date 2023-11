Movida sotto controllo. Arrestato un 45enne

Una nottata straordinariamente tranquilla in centro a Civitanova, nonostante la cospicua frequenza di tiratardi e il solito popolo delle discoteche. Merito delle misure adottate dal sindaco e di un’ordinanza severa e restrittiva? Certamente sì. Le transenne poste all’ingresso delle vie maggiormente a rischio, la presenza delle pattuglie di vigili urbani e quelle delle forze dell’ordine hanno ottenuto l’effetto richiesto dai residenti, che hanno trasmesso alla prefettura una petizione proprio il giorno precedente. Anche via Mazzini e corso Garibaldi hanno vissuto una notte di grande tranquillità. Nessun episodio di vandalismo viene segnalato, e neanche urla e schiamazzi che di solito accompagnano l’uscita dalla discoteca Donoma, la più "chiacchierata". Il suo gestore, Daniele Maria Angelini, lo aveva annunciato: "La prefettura e il sindaco prendano i necessari provvedimenti affinché il deflusso dalla discoteca venga disciplinato e controllato dalle forze dell’ordine, per quanto mi riguarda darò la mia collaborazione disponendo che gli agenti della Security controllino non solo gli interni ma anche gli esterni". E la cosa ha funzionato. Soluzione trovata e finiamola qui? La cartina tornasole sarà il prossimo week end, si vedrà. Anche nella prospettiva che il clima non favorisca più, come successo fino ad ora, le soste en plein air degli habitués dei locali notturni.

Nel corso dei controlli nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Civitanova hanno arrestato un 45enne pregiudicato, residente a Tolentino. L’uomo era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di non uscire dal comune di residenza, in quanto ritenuto socialmente pericoloso per i suoi precedenti penali. Ebbene, sabato notte se ne andava tranquillamente a passeggio per il centro di Civitanova. Di fronte ai carabinieri, il 45enne ha prima tentato di dissimulare la propria identità, riferendo di non avere con sé i documenti. Ma, una volta portato in caserma, è stato identificato e messo agli arresti domiciliari a Tolentino, in attesa dell’udienza di convalida. Rischia una pena da uno a cinque anni.