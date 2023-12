Movida più tranquilla: pattuglie con etilometro nei punti ‘caldi’ del traffico

Macerata, 1 dicembre 2023 – Pattuglie con l’etilometro in via Leopardi, in corso Cavour e in corso Cairoli, ma anche alla stazione e nelle tre frazioni. Così la Polizia locale manda un segnale chiaro nella serata della movida maceratese. E grazie anche a questi controlli, oggi la situazione è migliorata rispetto a un paio di anni fa.

Il comandante della polizia locale Danilo Doria

"Negli ultimi tre giovedì – conferma il comandate della Polizia locale Danilo Doria - abbiamo sottoposto 105 persone all’etilometro. Quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e hanno subito il ritiro della patente. Uno era un ventenne della provincia, che essendo neopatentato doveva avere il tasso alcolemico a zero e invece è risultato positivo, anche se sotto allo 0,5. Dunque, la situazione non è allarmante, la maggior parte degli automobilisti sono rispettosi delle regole. Noi presidiamo le vie più transitate e siamo anche in centro storico, fino alle 3 o alle 4 di notte, e così vogliamo essere un campanello d’allarme ulteriore per chi guida, un invito a fare attenzione. È positivo anche che non si siano registrati incidenti".

I controlli sono stati potenziati anche grazie al progetto Lifeaddicted, che prevede sia attività di repressione con gli etilometri, sia attività di prevenzione partendo dalle scuole, per contrastare la diffusione di alcolici e stupefacenti in modo particolare tra i più giovani.

"Ultimamente stiamo ricevendo anche meno segnalazioni dai residenti del centro per la musica troppo alta - prosegue il comandante Doria -. I locali sono pieni, i ragazzi si divertono, tutti sanno ormai che dopo mezzanotte la musica va spenta, per lasciare alle persone il tempo del riposo. Possiamo avere una tolleranza di dieci minuti, ma siamo presenti e cerchiamo di far rispettare le regole. Controlliamo anche la sosta, ci vuole un’ora e mezza abbondante per andare ovunque, ma il numero di multe in centro è calato: ormai tutti sanno che si rischia la sanzione, e questo libera una quarantina di posti per i residenti, che con i cantieri allestiti in città sono già in difficoltà".

Insomma, l’attività di controllo e prevenzione della Polizia locale diventa sempre più serrata e continua, al fine di garantire la sicurezza della viabilità cittadina in tutte le ore della giornata. "Le criticità ci sono ancora - conclude il comandante Danilo Doria - ma due anni fa la situazione era peggiore".