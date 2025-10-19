Movimento oltre la malattia. Torna il progetto "Dance Well"

Da martedì torna a Recanati "Dance Well – Movement and research for Parkinson", progetto per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici a beneficio dei malati di Parkinson e delle persone con ridotte capacità motorie, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e per la lettura nell’ambito del progetto "Infinite letture" su iniziativa del Comune di Recanati e dell’Amat, con la collaborazione di Sistema Museo, della Regione Marche e del Comune di Bassano del Grappa attraverso il suo CSC Centro per la Scena Contemporanea.

L’aula magna del palazzo comunale ospiterà fino al mese di dicembre con cadenza settimanale tutti i martedì le lezioni/pratiche di Dance Well, gratuite per i partecipanti, condotte da Desirée Catone, Gloria De Angeli, Sara Gagliardini, Leila Ghiabbi, Sara Lippi, Sofia Magnani, Masako Matsushita, Silvia Pipponzi, Cecilia Ventriglia. Le insegnanti sono state formate attraverso il Dance Well Teaching Course, corso di formazione dedicato a dieci artisti marchigiani con una solida formazione di danza, finanziato dal Comune di Recanati attraverso borse di studio che insieme ad altri 20 artisti provenienti da tutta Italia, dal Giappone e da Hong Kong hanno appreso le tecniche e metodologie del Dance Well.

Recanati è ormai polo di riferimento della pratica Dance Well per il territorio marchigiano. Nato a Bassano del Grappa, il progetto che si è diffuso sul territorio nazionale in città come Verona, Torino, Firenze, Roma, Bergamo, Milano fino al Giappone. La pratica consiste in lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson, ampliata anche alle diverse comunità locali (familiari, caregiver, membri della comunità anziana over 60, cittadini) che si svolgono in spazi artistici (musei, pinacoteche). Lo spazio artistico è uno degli elementi che distingue Dance Well dalle pratiche tradizionali in sale di danza, palestre o spazi per la riabilitazione in senso stretto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Amat al numero di telefono 071.2075880 e all’indirizzo di posta elettronica c.tringali@amat.marche.it.