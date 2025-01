Mozione dei consiglieri del Pd: "Riattivare le tre Consulte comunali"

"Riattivate le Consulte comunali": è l’appello inviato, attraverso una mozione, dai consiglieri del Pd, Andrea Marinelli, e di Recanati Insieme, Antonio Bravi e Stefano Petrella. I consiglieri ricordano che nelle precedenti amministrazioni sono stati approvati i regolamenti, che permettono il regolare funzionamento, oltre che dell’albo della cittadinanza attiva, di tra consulte, quella della Solidarietà e della Cultura, che hanno avviato già da tempo il loro lavoro, e la Consulta dello Sport pronta per essere convocata.

"In campagna elettorale – ricordano i tre consiglieri – l’attuale amministrazione ha più volte sottolineato il desiderio di tenere continuativamente aperti i canali di comunicazione e scambio con i cittadini e le cittadine, ma ad oggi l’unica azione in questa direzione è l’apertura di qualche ora nella mattina di sabato al ricevimento con il sindaco, mentre non sono state riattivate le consulte comunali".

Per i due gruppi consiliari di opposizione questo potrebbe essere interpretato come una "scarsa attenzione ad azioni di co-progettazione delle politiche locali e le consulte comunali sono strumenti fondamentali per il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nella vita amministrativa e per la promozione della partecipazione attiva".

Nella mozione presentata, con la quale si chiede anche di promuovere "incontri e campagne di informazione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle consulte comunali e favorire l’ampliamento delle adesioni", si sottolinea come "la riattivazione delle consulte già avviate negli scorsi anni e l’attivazione di quella dello Sport costituiscono un passo importante verso una maggiore apertura e partecipazione della comunità nella gestione del bene comune, nonché un segnale di rispetto delle molte persone che si sono spese con senso di responsabilità e impegno creativo per il funzionamento di questi strumenti fondamentali di democrazia partecipativa".