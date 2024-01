Mozione di Mezzasoma: "Ex scuola, sospendere l’abbattimento"

"Impegno l’Amministrazione comunale a sospendere immediatamente ogni iter progettuale ed esecutivo riguardo l’abbattimento dell’ex edificio scolastico di Porto Potenza. E chiedo di elaborare i necessari progetti sia per modificare i finanziamenti già attivi sia per essere pronti a partecipare ai prossimi bando per il recupero e l’adeguamento dell’edificio in questione per fini sociali, culturali ed educativi". E’ il contenuto della mozione protocollata nei giorni scorsi da Stefano Mezzasoma, capogruppo locale del Movimento 5 Stelle. Il pentastellato strizza così l’occhio al Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, presieduto da Pierpaolo Pierucci, che da tempo si batte contro il progetto per l’abbattimento della vecchia scuola in piazza Douhet, presentato diversi mesi fa dal Comune. Secondo Mezzasoma, "la dichiarazione dell’allora dirigente tecnico sull’inagibilità della struttura appare non corrispondente al vero. A fronte del contenuto della relazione di vulnerabilità sismica, lo stabile potrebbe non essere utilizzato come scuola, ma nulla vieta un declassamento per altri usi (ad esempio, come Casa delle associazioni). E potrebbe considerarsi un danno erariale all’Ente, il solo abbattimento del bene senza alcuna ricostruzione o ristrutturazione".

Intanto, il Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza ha spedito una lettera al sindaco Noemi Tartabini, per segnalare un’altra criticità in paese. "Come comitato – scrive il presidente Pierucci – interveniamo sulla problematica del nuovo accesso per disabili al Centro medico Niche. Recentemente è stata sostituita la rampa di accesso per disabili, con una scala dotata di una piattaforma elettrica montascale. Tutto bene se non fosse che questa piattaforma non consente il suo utilizzo in forma indipendente, ma è sempre necessario almeno un assistente. Perciò, venga subito ripristinato l’accesso indipendente alla struttura anche ai clienti con carrozzine".

Giorgio Giannaccini