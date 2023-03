Mozione di sfiducia a Troiani, discussione a porte chiuse

A porte chiuse la discussione consiliare sulla mozione di sfiducia a Fausto Troiani presentata dalle opposizioni. La formula dell’adunanza segreta si aggancia all’articolo 64 del regolamento del consiglio comunale, che la prevede quando si parla di questioni morali e professionali delle persone. Troiani, presidente del consiglio, sta affrontando guai giudiziari; una condanna in primo grado per diffamazione e una indagine per la denuncia di una giovane che lo accusa di lesioni e violenza. Argomenti centrali nel dibattito, che comunque non ci sarà perché il segretario comunale, Sergio Morosi, ha sostenuto l’inammissibilità della mozione, interpretando un carteggio avuto con il prefetto, e al voto andrà per prima proprio questa opzione. Se non ci saranno sorprese, il centrodestra sarà compattò nel cassare il documento delle opposizioni. Dentro le quali è la polemica. Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova) accusa Mirella Pagliaunga (Per Civitanova): "sua l’idea di tenere l’adunanza segreta". La vicepresidente del consiglio non ci sta. "Alla conferenza dei capigruppo – spiega – ho contestato l’interpretazione del segretario comunale di irricevibilità della mozione di sfiducia perché illegittima. A suo dire si tratta di ‘questione personale’. L’ho più volte invitato, date le nostre diverse interpretazioni della norma, a porre un ulteriore quesito al prefetto, ma la mia richiesta è stata respinta". Quanto all’interpretazione dell’articolo 64 "nessun consigliere, di maggioranza o di minoranza, ha fatto obiezioni o proposte su questo tema. Solo dalla convocazione del consiglio comunale sono venuta a conoscenza che avevano previsto la modalità dell’adunanza segreta". Conferenza dei capigruppo infuocata in cui sono andati a un durissimo scontro verbale Troiani e Silvia Squadroni (Siamo Civitanova).

Lorena Cellini