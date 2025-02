Mozione di sfiducia contro il sindaco Sclavi

Civico 22, al prossimo Consiglio del 27 febbraio, presenterà una mozione di sfiducia contro il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. "Dopo che Sclavi ha ritirato le deleghe a ben tre suoi assessori, abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario in cui discutere della grave crisi politica che ha investito la maggioranza. Ma l’appello è caduto nel vuoto – spiega il coordinatore Paolo Dignani (nella foto) –. Il sindaco evidentemente non ha alcuna intenzione di riferire in sede istituzionale delle ragioni vere del suo atto. La cosa è grave, e per questo abbiamo ritenuto di chiedere a Massimo D’Este, nostro consigliere di riferimento, di presentare una mozione di sfiducia nel frattempo da noi elaborata. Fino all’ultimo abbiamo sperato prevalesse il buon senso e che alle fibrillazioni della coalizione di governo potesse trovarsi soluzione in sede istituzionale. Ma tant’è. A D’Este ora verificare se ci sono le condizioni politiche perché altri consiglieri di minoranza condividano l’impianto della nostra mozione e si raggiunga il numero di firme necessario alla sua presentazione". Il Pd ha già dato la propria adesione. Secondo Civico 22 "il sindaco non può sottrarsi dallo spiegare perché le ragioni del ritiro della delega a Gobbi indicate nel relativo decreto non coincidono con quanto da lui dichiarato in altre sedi – prosegue Dignani -. E deve pure rendere conto dell’accordo segreto tra lui e i vertici locali di Forza Italia, la cui esistenza è venuta alla luce, in base al quale questo partito, all’insaputa di tutti, sarebbe già da diversi mesi entrato a far parte della giunta con un proprio assessore, lo stesso Gobbi (che solo da ultimo ha detto della tessera che aveva in tasca). Ne va della salvaguardia del principio di trasparenza amministrativa e della credibilità della massima autorità politica della città. Mentre infuriano furibondi scontri che hanno più il sapore di regolamenti di conti che altro, la città ha più che mai bisogno di un governo forte e di un progetto politico chiaro per affrontare le tante questioni che chiedono un’azione amministrativa decisa". Civico 22 cita ad esempio la riqualificazione della casa di riposo, il rilancio delle Terme Santa Lucia e la finalizzazione dei fondi intercettati. E ancora, la "questione dell’Assm, che non possiamo assolutamente permettere perda la gestione dell’acqua a favore di soggetti privati", e quella del forte rischio che "Tolentino corre, secondo le previsioni del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, di divenire la sede di un termovalorizzatore a servizio dell’intera regione". Al prossimo Consiglio sarà discusso anche il bilancio preventivo (gli enti hanno l’obbligo di presentarlo per fine febbraio) ma fino a ieri i consiglieri di minoranza non avevano ancora ricevuto la documentazione necessaria.

Lucia Gentili