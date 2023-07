Mozione e tre interrogazioni

Mozione su Consiglio comunale in streaming e tre interrogazioni. È quanto il gruppo di minoranza ’San Ginesio Comunità Condivisa’ presenterà alla seduta di oggi alle 21. "Si discuterà la mozione presentata dal nostro gruppo sulla proposta di trasmissione in streaming delle sedute – anticipa l’opposizione -. All’ordine del giorno anche tre interrogazioni. Una per il progetto di cohousing: vogliamo sapere di cosa si tratta effettivamente, qual è lo stato di progettazione e dove verrà realizzata. La seconda per avere chiarimenti su da chi e come viene gestito il servizio ’Whatsapp informa’ del Comune. L’ultima è per sapere se ci sono attività economiche che, a seguito della delocalizzazione post sima, sono allacciate alle utenze pubbliche".