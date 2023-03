Mozione respinta: la maggioranza è con Troiani

di Lorena Cellini

Centro destra compatto nel respingere la mozione di sfiducia verso il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani e nel voto alla variante Ceccotti. Nessuno sbandamento in maggioranza, né sulle questioni etico-politiche né su quelle urbanistiche al consiglio comunale di lunedì sera, secretato per tutta la prima parte durante la quale alcuni cittadini in aula – esponenti della lista Siamo Civitanova e di altre associazioni – hanno messo in scena la protesta delle magliette, indossando t-shirt con scritte contro la violenza sulle donne. Salvato dalla sua coalizione il presidente del consiglio Troiani e respinta la mozione delle opposizioni che ne chiedevano la revoca in considerazione della sua condanna in primo grado per diffamazione al ’processo Boldrini’ e delle indagini a suo carico aperte in Procura dopo la denuncia di una donna. Due ore di dibattito secretato, con lo streaming silenziato e l’aula sgomberata. La maggioranza è partita per decidere l’inammissibilità del documento di sfiducia in modo da evitare la discussione, poi è passata la proposta del sindaco Fabrizio Ciarapica di votare direttamente la mozione. Alla prima votazione 14 no del centro destra, 9 sì dell’opposizione e 2 bianche; alla seconda, 16 no e 9 sì. Troiani resta al suo posto, rafforzato dall’esito della seduta.

Ma è stata anche la serata della variante Ceccotti. Per la terza volta in quindici anni è stata adottata in consiglio e chissà se questa sarà la volta buona per lo sviluppo dell’area. "Promessa mantenuta – ha detto il sindaco Ciarapica –. Questo voto, che rappresenta il punto di partenza, è un evidente segnale della chiara volontà politica di arrivare fino in fondo". La geografia del voto ha visto 14 favorevoli nel centro destra e 9 contrari nel centro sinistra e civiche. Dopo la presentazione del progetto da parte dell’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti spazio al dibattito. Nessun intervento da parte dei consiglieri comunali della maggioranza. Raffica di critiche dall’opposizione, con obiezioni concentrate sulla viabilità che dovrà sostenere la variante e giudicata insufficiente a sostenere il traffico che sarà generato dalla nuova volumetria prevista: 7 nuovi edifici con potenzialità edificatoria di 20.000 metri quadrati di superficie utile lorda, divisa su due unità di intervento, una di 17.000 e una di 3.000 metri quadrati: terziario-direzionale-alberghiero (13.000), residenza (7.000) più verde e piazze (22.500) e parcheggi (24.500).