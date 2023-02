"Mozione sulle mense approvata all’unanimità"

"Sono molto soddisfatta che la mozione sulle mense scolastiche, così come emendata dalla maggioranza grazie al contributo del consigliere delegato Fabio Montemarani, sia stata votata all’unanimità dal Consiglio comunale". L’assessore di Tolentino alle politiche sociali Elena Lucaroni torna sulle mense, dopo la seduta municipale di giovedì. "Questo è quello che intendiamo per amministrazione condivisa, questo è il cambiamento che abbiamo sempre auspicato per Tolentino: una collaborazione dei rappresentanti dei cittadini fatta di discussioni, interrogazioni, mozioni, che senza polemica sterile porti a scelte costruttive" aggiunge l’assessore. Evidenzia poi le novità apportate: "Il rifacimento degli infissi e degli spazi aperti dell’asilo Cucciolo per esempio, il prolungamento dell’orario educativo dell’asilo Cuore, il ripristino del doposcuola nella scuola dell’infanzia. Stiamo anche lavorando da settimane per ottenere un servizio di scuolabus riservato ai nostri bambini – aggiunge – affinché le famiglie possano affidare al trasporto scolastico i loro figli in sicurezza. Sono pochi mesi che gli uffici lavorano con una nuova impronta politica e sono stati avviati cambiamenti di rotta che ci auspichiamo con la collaborazione delle minoranze e di tutti gli organi di partecipazione cittadina, vedranno il raggiungimento di una nuovo assetto partecipativo trasparente e soprattutto equo".