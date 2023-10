Mozioni inserite a fine seduta e mai discusse. La minoranza scrive al prefetto: "Ci tuteli"

Mozioni affossate in Consiglio comunale, l’opposizione scrive al prefetto e gli chiede un intervento nei confronti del presidente del Consiglio comunale, Fausto Troiani (nella foto), e del segretario del Comune di Civitanova, Sergio Morosi "perché si torni al pieno rispetto del ruolo di consigliere comunale, anche quello di minoranza". La segnalazione nasce come denuncia di quella che viene definita "una violazione dei termini regolamentari, che ostacola la funzione propria del consigliere".

Quel che succede è che, ad ogni Consiglio comunale, le mozioni presentate dagli esponenti della minoranza vengono messe in coda all’ordine del giorno e, esauriti la discussione e il voto sugli argomenti relativi alle interrogazioni e all’ordine dei lavori, una volta perché l’ora è tarda, un’altra perché manca il numero legale, le mozioni finiscono per essere rinviate alla seduta successiva, dove si ripete lo stesso copione. "Di fatto - scrivono sette esponenti dell’opposizione (la segnalazione non è firmata da Mirella Paglialunga e da Letizia Murri) - le mozioni non vengono trattate al pari degli altri punti, inseriti solitamente in base all’ordine cronologico e qualche volta in base alle scadenze più o meno urgenti. Da diversi consigli comunali l’ordine del giorno prevede tutte le mozioni all’ultimo punto, indipendentemente dal protocollo rispetto agli altri punti in discussione. La maggioranza poi, sistematicamente, fa mancare il numero legale impedendo di fatto la possibilità di discutere degli argomenti proposti". Per l’opposizione "si crea di fatto una castrazione delle funzioni stabilite per legge in capo ai consiglieri comunali e con questo atteggiamento si impedisce loro di svolgere il proprio ruolo all’interno dell’aula. Un comportamento scorretto che abbiamo segnalato più volte alla riunione dei capigruppo, ma non cambia il comportamento sistematico e consapevole della maggioranza di chiudere il consiglio prima di discutere le mozioni".

Da qui la lettera inviata al Prefetto di Macerata "affinché intervenga in modo che si torni al pieno rispetto del ruolo del consigliere comunale".

l. c.