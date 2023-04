Mtb e short track: al crossodromo due intensi giorni di gare

Ultimi preparativi al crossodromo cittadino per ’Santoporo XC’ che tra domenica e lunedì porterà a Esanatoglia tanti campioni e appassionati del settore bikers. Infatti nella prima giornata si terranno le gare degli Internazionali d’Italia Series, mentre lunedì sarà la volta della terza prova del circuito nazionale del Gran Prix Centro Italia Mtb giovanile. La giornata terminerà con lo Short Track per i giovanissimi tra i 7 ed i 12 anni. "Con questo evento siamo pronti ad ospitare una gara internazionale – ha dichiarato il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci – anche perché con gli amici di Castelfidardo e tanti altri collaboratori abbiamo compiuto un importante percorso di crescita, cercando di curare ogni dettaglio. Per farlo stiamo lavorando con la Regione Marche ed il senatore Guido Castelli, oltre a sostenitori privati che hanno compreso l’importanza di un appuntamento sportivo che arricchisce l’offerta turistica". Nel frattempo al crossodromo, grazie al supporto dell’associazione Esatrail, è nato un circuito permanente di cross country nel pieno rispetto dei canoni della specialità olimpica di mountain bike. "Il rilancio delle aree colpite dal sisma – ha affermato il commissario straordinario Castelli – passa pure da iniziative come questa".

Matteo Parrini