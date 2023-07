Muccia (Macerata), incidente con lo scooter: muore un 59enne

Muccia (Macerata), 7 luglio 2023 – Ancora un incidente mortale sulle strade maceratesi, ancora una volta la vittima è un motociclista. L’incidente che è costato la vita a un 59enne di Foligno si è verificato attorno alle 17.30 di oggi a Muccia, non lontano dall’ingresso della superstrada. Stando alle primissime ricostruzioni, il motociclista in sella a uno scooter Honda sarebbe scivolato da solo, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Il 59enne è stato portato all’ospedale di Camerino: inizialmente le sue condizioni non erano apparse gravi, ma poi la situazione è precipitata e l’uomo è morto. Si tratta dell’ennesima vittima sulle strade della provincia. Meno di una settimana fa, sulla superstrada nel territorio di Tolentino, a perdere la vita era stato il 57enne tolentinate Fabrizio Taddei, padre di due figlie.

Su questo episodio sono ancora in corso le indagini della polizia stradale per capire se nell’incidente è coinvolto anche un automobilista, che dopo l’impatto non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Al momento, un 41enne è indagato per omicidio stradale.