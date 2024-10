"Muffe e infiltrazioni dal soffitto". La casetta da incubo di Rodolfo

Infiltrazioni dal tetto e pavimenti rovinati dall’umidità. Rodolfo Vicenzino segnala la condizione della sua casetta a Costafiore, frazione di Muccia, dove vive dal 2017 con la moglie Rosa Cardillo. Nel tempo le Sae sparse nella provincia hanno presentato, in alcuni casi, difficoltà da risolvere. Già sei anni fa a Visso erano stati registrati problemi al tetto; nella stessa Muccia i pavimenti si erano rivelati marci nell’area Pian di Giove, come pure in alcune casette di Monte Cavallo. Nella zona Sae di Pian Pieca, a San Ginesio, erano saltati i boiler per il vento, mentre a Visso gli stessi apparecchi, installati per il risparmio energetico ma non idonei alle basse temperature di montagna, erano stati tutti staccati. Tra pavimenti impregnati di funghi e muffe, caldaie fuori uso, scarico del bagno che perde, l’acqua che scende dal soffitto, porte che si chiudono male e pannelli da sostituire, in alcune casette i disagi si sono palesati fin dall’inizio. Vicenzino, dal canto suo, ha cercato di tamponare. "La situazione però sta diventando sempre più insostenibile – racconta –. Tra l’altro ho problemi di salute, con un’invalidità al 90 per cento. E respirare le muffe, con le loro spore, non fa bene a nessuno. Sono venuti i tecnici Erap, ma dicono che mancano i fondi dalla Regione per procedere. Così ho chiesto al Comune di Muccia almeno di spostarci in un’altra Sae senza infiltrazioni dal tetto e pavimenti gonfi; ma ci hanno detto che non è possibile, anche se non esisterebbe una graduatoria pubblica lineare per capire come vengono riassegnate le Sae. Si gioca allo scaricabarile, col rimpallo delle responsabilità. Fatto sta che da tre mesi sto aspettando che tornino i tecnici; non si è visto ancora nessuno. Vivo a Muccia da dieci anni, pago le tasse, non ho diritto ad avere una Sae "normale"?". Dal primo settembre scorso è cessato il Cas (contributo di autonoma sistemazione) per chi, al momento del terremoto, si trovava in affitto (e quindi non era proprietario dell’immobile in cui viveva, risultato inagibile). Idem per gli affittuari assegnatari delle Sae, che hanno una tariffa agevolata rispetto a quella degli alloggi per l’edilizia residenziale pubblica. "Da settembre versiamo regolarmente il "canone", come prevede la normativa, ma va detto che stiamo vivendo in una baracca", conclude Vicenzino.

l. g.