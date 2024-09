Mugellini Festival al via. Il piano jazz di Vignali apre la rassegna

Ai nastri di partenza l’edizione 2024 del Mugellini Festival: il via sarà domenica alle 17.30, con una anteprima nella Cappella dei Contadini a Potenza Picena. Si tratta della nona edizione della rassegna di musica e arte, che si svolgerà dal 6 ottobre al 3 novembre. L’ospite sarà Claudio Vignali (nella foto), pianista jazz di altissimo livello, vincitore del terzo premio assoluto al concorso internazionale per pianoforte jazz "Parmigiani Montreux International Jazz Piano Solo Competition 2013". Vignali si esibirà in alcune improvvisazioni su brani di Bach, Mugellini, Leoncavallo, Puccini e Mascagni. Accanto a lui, ci sarà anche una mostra dell’artista marchigiano Michele Omiccioli. Dedicato al pianista Bruno Mugellini, il festival è frutto della doppia direzione artistica di Lorenzo Di Bella e Mauro Mazziero. Durante l’anteprima, sarà anche presentato il cartellone del festival con i cinque spettacoli in programma. Dal primo settembre sarà possibile acquistare i biglietti del festival su Ciaotickets, a 10 euro (8 per studenti). Ci sarà poi la possibilità di acquistare l’abbonamento per tutti gli spettacoli a 40 euro (ridotto 25). L’ingresso all’anteprima è gratuito, ma è consigliata la prenotazione al 392 4450125.