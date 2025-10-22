Mugellini in trasferta a Macerata con il mandala della pace

Da domani a sabato, il Mugellini Festival di Potenza Picena andrà in trasferta a Macerata. Proprio nel capoluogo infatti si susseguiranno tre giorni di arte e meditazione nello Sperimentale Teatro A (in via Panfilo) grazie ai due monaci tibetani, Ghesce Lobsang Soepa e Ghesce Bumther Tsering, che realizzeranno un "mandala della pace" secondo l’antica tradizione buddhista.

Il mandala, composto interamente con sabbie colorate, non è solo un’opera d’arte. È un gesto rituale, una pratica meditativa che invita alla contemplazione dell’impermanenza. La sua creazione, scandita da orari precisi e da una puja (un momento di preghiera) di apertura, sarà accessibile gratuitamente al pubblico, che potrà assistere in silenzio alla paziente costruzione di un disegno destinato a dissolversi non appena sarà completato. La cerimonia conclusiva, prevista per sabato alle 17.30, culminerà infatti nella distruzione volontaria dell’opera. Le sabbie saranno distribuite ai presenti, accompagnate da una spiegazione del loro significato spirituale. Un gesto che, nella sua apparente negazione, racchiude un messaggio profondo di rinascita e consapevolezza: ciò che finisce non è perduto, ma trasformato.

In un’epoca dominata dalla velocità, il Mugellini Festival ha voluto celebrare così il suo decennale con un evento che invita alla lentezza, all’ascolto, alla riflessione. Il mandala della pace non è solo un incontro con una cultura millenaria: è un’occasione per interrogarsi sul senso del vivere, sul valore della memoria, sulla possibilità di una pace che non sia solo assenza di conflitto, ma presenza di coscienza. L’ingresso alla cerimonia finale sarà possibile comprando il ticket, al costo di 5 euro. I biglietti sono acquistabili online attraverso il circuito CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3924450125 o visitare il sito ufficiale www.mugellinifestival.com.