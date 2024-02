Mugellini: quattro serate con le passioni

"Volti e maschere, storie e ruoli, emozioni e passioni. Ciò che viviamo a teatro ci offre preziosi strumenti per decifrare la realtà". Con queste parole l’assessore alla Cultura e al Turismo, Tommaso Ruffini, racconta come sarà la stagione degli spettacoli 2024 in programma dalla prossima settimana fino a marzo, nel teatro Mugellini di Potenza Picena. Ben quattro appuntamenti promossi dal Comune, in collaborazione con l’associazione culturale e teatrale Aurora aps e Spaziocultura. Sarà "Funambole" della compagnia Matrice Teatro, con Virginia Cimmino, Giorgia Fasce e Claudia Perossini ad aprire il cartellone sabato 24 febbraio. Secondo appuntamento domenica 3 marzo, con il grande ritorno della compagnia veneta "Stivalaccio Teatro, che quest’anno porterà in scena lo spettacolo "Super Ginger!". Domenica 10 marzo sarà invece la volta dello spettacolo per bambini e famiglie "Mettici il cuore". Chiusura sabato 23 marzo con "Wonderboom" di e con Stefano Cenci, Chiara Davolio e Filippo Beltrami. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul portale online di Ciaotickets e nei rivenditori fisici (Caffè dello Sport a Potenza Picena e Tabaccheria Punto & Virgola a Porto Potenza Picena). Per info 3395045411 (whatsapp e telefono).