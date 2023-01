Mugellini: sei serate divertenti e con tanti spunti di riflessione

Momenti di riflessione e tanti, tanti sorrisi. Saranno questi gli ingredienti della nuova stagione del teatro Mugellini di Potenza Picena: sei appuntamenti promossi dal Comune, in collaborazione con l’associazione culturale Aurora. "Dopo lo splendido risultato dello scorso anno – spiega l’assessore al Turismo e alla Cultura, Tommaso Ruffini –, l’amministrazione torna con entusiasmo a investire nel teatro, con un cartellone che coinvolge compagnie di professionisti provenienti da tutta Italia e che offre spettacoli per tutta la famiglia". Si partirà sabato 4 febbraio con "Dopodiché stasera mi butto" del collettivo artistico Generazione Disagio. Domenica 26 febbraio, invece, un appuntamento tutto dedicato ai più piccoli, tra clown e risate, con lo spettacolo per bambini "Piccolo Mondo", portato in scena dalla compagnia emiliana Circolabile. Leonardo Accattoli e Stefano Tosoni saranno protagonisti, domenica 12 marzo, del monologo brillante "Una montagna di stronzate". Spazio poi alla musica con il tributo a Ennio Morricone "Il suono delle emozioni", che sabato 15 aprile vedrà sul palco del teatro potentino l’Orchestra Mugellini con il conduttore, attore e cantante Nicolas Paccaloni. Grande ritorno, domenica 30 aprile, della compagnia veneta "Stivalaccio Teatro" che quest’anno porterà in scena "Romeo e Giulietta, l’amore è saltimbanco". Finale da scoprire, con l’ultimo spettacolo in cartellone ‘a sorpresa’ venerdì 5 maggio. "Sull’onda della stagione 2022 – prosegue l’assessore Ruffini – anche quest’anno abbiamo selezionato spettacoli di qualità adatti ad un pubblico davvero variegato. Perché, ne siamo fermamente convinti, il teatro deve essere di tutti". I biglietti saranno acquistabili online sul circuito Ciaotickets.com e nei rivenditori autorizzati (Caffè dello Sport a Potenza Picena e Tabaccheria Punto & Virgola a Porto Potenza Picena). Biglietto intero 12 euro, ridotto 6 euro. Disponibile anche la formula abbonamento, pari a 50 euro, per tutti i sei spettacoli. Per informazioni sull’avvio delle prevendite: 3395045411 (Whatsapp e telefono).

Giorgio Giannaccini