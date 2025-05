La SS77 è di nuovo ridotta a un groviera. Tra Tolentino ovest e Belforte, in entrambi i sensi di marcia, si percorre una sola corsia (l’asfalto, già danneggiato, è oramai diventato un binario del treno e si saltella pericolosamente). Tutto ciò da mesi, senza che si sia mai visto un solo operaio. Tra Pollenza e Macerata si può marciare solo utilizzando la corsia di sorpasso perché l’altra è talmente sconnessa da provocarti il vomito.

A fare il quadro della situazione lungo la superstrada Val di Chienti è Alessandro Savi, ex consigliere comunale di Macerata ed ex assessore provinciale. "L’unica protesta che ho letto – aggiunge – è quella del sindaco di Belforte Alessio Vita, che ringrazio. C’è qualche politico regionale volenteroso che si assume la briga di chiedere ad Anas spa il perché di questo assurdo ritardo? Se poi volesse anche approfondire perché i lavori di asfaltatura eseguiti lo scorso anno sono già deteriorati sarebbe anche meglio. Perché, temo, o i lavori sono stati fatti male o sono stati utilizzati materiali scadenti. O, più probabilmente, entrambe le cose. Non si chiedono le perfette Autobahn tedesche ma neppure queste mulattiere da terzo mondo."