Multa annullata, il Comune impugna la sentenza

Un automobilista era stato multato perché dalle immagini della telecamera installata sul semaforo della strada Statale, davanti alla chiesa di Sant’Anna a Porto Potenza, sarebbe passato col rosso. Tuttavia lui aveva fatto ricorso e il giudice di pace gli aveva dato ragione, annullando la contravvenzione. Ma adesso il Comune di Potenza Picena ha deciso di impugnare la sentenza e di andare in appello. E, in una determina, l’ente comunale ha affidato l’incarico all’avvocato Mita Mazzaferri di Fermo, per una spesa di 584,43 euro. I fatti risalgono all’inizio del 2022, quando la telecamera, situata al centro del paese, aveva rilevato la presunta infrazione dell’automobilista. Così, il 16 febbraio, gli era arrivato il verbale da parte della polizia locale. Ma lui non si era dato per vinto, e il primo aprile aveva presentato ricorso al giudice di pace di Macerata, contestando la multa ricevuta. E alla fine, il 12 settembre, era arrivata la sentenza del giudice, che aveva di fatto accolto le ragioni dell’automobilista e annullato la contravvenzione. Però, ora, si aprirà un nuovo capitolo della vicenda. Va ricordato che quella telecamera, installata a dicembre 2021, nella corsia in direzione sud-nord della Statale, portò fin da subito a svariate multe. "Nei primi tre mesi ci furono circa 950 multe rifilate agli automobilisti che passavano col rosso, ovvero più di dieci al giorno – osserva il vicesindaco Giulio Casciotti –. Col tempo le contravvenzioni si sono ridotte sensibilmente, anche se il numero rimane elevato. Quello che ci ha spinto al posizionamento della telecamera è l’alta velocità dei veicoli che passano al centro del paese, soprattutto di notte".