"Multa da 188 euro per nudismo. Ma in spiaggia mancano i bagni"

"A inizio settimana mi è arrivata per posta una multa da 188 euro da parte della polizia locale, per aver violato l’ordinanza sindacale che proibisce di praticare nudismo sul litorale di Potenza Picena. Ma ho intenzione di presentare ricorso, perché io non sono un nudista, ma sono stato costretto a urinare in mare visto che in spiaggia non era presente alcun bagno chimico". Protesta il 66enne di Porto Recanati, che la mattina del 9 agosto era stato sorpreso dalla polizia locale mentre urinava in mare, all’altezza della spiaggia libera dietro all’ex discoteca Babaloo a Porto Potenza. In quel frangente, gli agenti avevano annunciato all’anziano che nei suoi confronti sarebbe scattata una multa, nonostante lui si fosse rifiutato sul momento di fornire le proprie generalità, allontanandosi velocemente dalla spiaggia. L’episodio aveva anche provocato le critiche dell’ex deputato del Pd Mario Morgoni verso la giunta potentina, perché secondo il dem i problemi di sicurezza in città sarebbero di ben altra natura.

Intanto, il portorecanatese assicura che si opporrà al verbale. "Domani incontrerò il mio avvocato per capire come muoverci e soprattutto cosa fare per presentare ricorso, dato che ho 30 giorni di tempo – spiega il 66enne –. Ribadisco che quella mattina mi trovavo da solo in spiaggia e non c’erano altre persone nei dintorni, e soprattutto non c’erano i bagni chimici da poter usare. Per questo mi ero diretto in acqua, a poca distanza dagli scogli, per poi abbassarmi il costume e urinare".

Il portorecanatese non nasconde di avere perplessità sulla contravvenzione che gli è stata elevata. "Ho parlato con la Capitaneria di porto e mi è stato risposto che la zona nella quale sono stato multato non è di competenza del Comune – riprende il 66enne –, in quanto stavo dentro l’acqua e quindi mi trovavo sul demanio. Inoltre, durante il controllo gli agenti della polizia locale non avevano nemmeno mostrato il proprio tesserino di riconoscimento. Comunque, pochi giorni fa sono ritornato sulla spiaggia libera dietro all’ex discoteca Babaloo e la situazione di degrado è rimasta sempre la stessa: non ci sono ancora i bagni chimici e nessuno ha rimosso la sporcizia sparsa tra la sabbia".

Giorgio Giannaccini