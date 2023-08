"Multa di duemila euro a uno stabilimento di Porto Recanati senza Haccp"

Il Nas in azione negli stabilimenti balneari e nei villaggi turistici. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo specializzato, d’intesa con il ministero della salute, hanno svolto una serie di ispezioni. In particolare, nella nostra provincia sono stati controllati nove chalet lungo i tre Comuni costieri. Uno, a Porto Recanati, è stato sanzionato amministrativamente con 2mila euro per l’inosservanza delle procedure Haccp; si tratta di regole che riguardano le procedure di gestione degli alimenti, ad esempio per lo scongelamento del pesce. Altri cinque stabilimenti sono stati segnalati all’autorità amministrativa e sanitaria: i carabinieri hanno riscontrato piccole irregolarità nelle cucine. In tutta la regione, il Nas di Ancona ha controllato 32 chalet con ristorante, di cui 15 – fuori dalla provincia di Macerata – non sono risultati in regola, con conseguenti sanzioni e sequestri di pescato; nessuno è stato chiuso. Il Nucleo, guidato dal tenente Alfredo Russo, ha comminato sanzioni amministrative a quattro attività, per un totale di 8.500 euro. Per gli stessi stabilimenti è scattata anche la segnalazione all’autorità sanitaria e amministrativa per inadeguatezze igienico sanitarie o strutturali. Sequestrati anche 110 chili di prodotti ittici non tracciati e rinvenuti nei ristoranti. Nello specifico, in provincia di Ancona sono stati controllati 14 stabilimenti; una multa è stata elevata per 55 chili di prodotti ittici non tracciati, e sette strutture sono state segnalate all’autorità sanitaria e amministrativa. Nell’Ascolano sono stati controllati quattro stabilimenti. Due sono stati sanzionati per 5mila euro, e sono stati tolti dal mercato 55 chili di prodotti ittici non tracciati. A causa delle inadeguatezze riscontrate, i due esercizi sono stati segnalati all’autorità sanitaria e amministrativa. In provincia di Fermo, controllati tre stabilimenti. In uno si sono rilevate inadeguatezze strutturali. Infine, nella provincia di Pesaro i controlli hanno riguardato due attività risultate in regola.