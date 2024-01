Multati 70 furbetti della differenziata

Dai sacchetti abbandonati a casaccio ai controlli relativi ai cani, il settore della tutela ambientale si è occupato della lotta al degrado. "In materia di raccolta differenziata e rifiuti con il microchip le multe sono state 70 – ha spiegato il vice comandante Fabrizio Calamita –, gli interventi per inconvenienti igienico-sanitari sono stati cinque, ad esempio per una donna che dava cibo ai piccioni. Poi ci sono stati 11 accertamenti sugli abusi edilizi, in questo caso anche con l’uso del drone, molto utile per vedere l’amianto ad esempio o controllare cortili interni ai palazzi. Sono stati 25 i posizionamenti di telecamere per il controllo dell’abbandono dei rifiuti". Gli agenti hanno svolto anche 25 controlli in materia di rumori eccessivi, cercando sempre di trovare una soluzione che tenesse in equilibrio le esigenze del divertimento con quelle dei residenti. "Facciamo con molta cura anche le pratiche in materia di pubblicità, per accertare le dimensioni, il rispetto delle distanze e l’esistenza eventuale di vincoli prima della collocazione di cartelloni". Poi ci sono stati 69 verbali per violazioni sulla detenzione dei cani, e 225 sulla conduzione dei cani, ad esempio per quanto riguarda i guinzagli. "Queste ultime – conclude Calamita – sono attività che richiedono molto tempo, bisogna appostarsi e aspettare che passi, ad esempio, il soggetto che non raccoglie gli escrementi del proprio cane. Sono stati 21 i verbali sulla pulizia e il decoro del territorio, a cui giustamente l’assessore Renna tiene molto, ora agevolati anche dal nuovo regolamento".