Multato, insulta gli agenti. Ma si pente e li risarcisce

Insulta pesantemente due agenti della polizia municipale di Civitanova dopo aver ricevuto una multa per divieto di sosta, viene denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e, fatti quattro conti sulle conseguenze penali del suo comportamento, porge le sue scuse e chiede la possibilità di chiudere la controversia risarcendo i due vigili urbani con la somma di mille euro.

L’episodio è accaduto due anni fa, il 18 luglio del 2022, sul lungomare nord. È una di quelle giornate in cui la polizia locale va al fronte e in cui fioccano le multe. Quella è una zona della città in cui, d’estate, vige la regola del parcheggio selvaggio. Una sanzione si abbatte su un civitanovese che, invece di accettare la multa per non aver rispettato il codice della strada, reagisce insultando i due agenti della municipale che affronta anche con atteggiamento aggressivo. Esagera e si becca una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale che gli spiana la strada per la causa in tribunale, con l’udienza pre dibattimentale messa in calendario per il prossimo 30 ottobre.

Durante questo tempo, l’automobilista ha modo di riflettere sulle conseguenze del suo comportamento e decide di andare a Canossa. Il suo avvocato ha inoltrato, lo scorso marzo, una nota al Comune nella quale, dopo aver spiegato l’accaduto, ha presentato le scuse formali per conto del proprio assistito impegnandosi a versare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di 500 euro a ciascun pubblico ufficiale offeso, in totale mille euro. Scuse accettate e risoluzione transattiva varata in tempo rispetto al confronto nell’aula giudiziaria previsto a fine mese, con l’obiettivo di estinguere il reato.

"Offendere un operatore che indossa una divisa nella maniera in cui questo cittadino ha fatto nei confronti dei due agenti, è un comportamento che avrebbe meritato, a mio parere, conseguenze maggiori. Ritengo che la cifra concordata sia un importo risibile rispetto al reato, ma una cifra superiore poteva far pensare a un interesse economico. Invece, siamo di fronte alla necessità di stabilire il principio che non può esserci impunità. Non possiamo essere insultati, offesi e trattati senza un minimo di educazione e di civiltà. Gli agenti della municipale fanno il loro dovere e siamo sempre pronti all’ascolto. Ma nessuna tolleranza può esserci verso chi pensa di poter violare le regole e poi avere un atteggiamento aggressivo" è il commento della comandante della polizia locale di Civitanova, Daniela Cammertoni.