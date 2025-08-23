"Multato perché mancano i bagni"

"Ero nella spiaggia libera dietro all’ex discoteca Babaloo e, dato che non c’erano servizi igienici, sono dovuto entrare in acqua per poi abbassarmi il costume e urinare. Ma quando ho finito, è comparsa la polizia locale che voleva multarmi. È inaccettabile, perché lì non ci sono bagni chimici e non credo di poter essere io il problema, dato che quella spiaggia è un ritrovo di nudisti". È la protesta di un 66enne, che vive in un paese della zona e frequenta abitualmente il litorale di Porto Potenza per prendere un po’ di sole. L’episodio in questione è avvenuto nei giorni scorsi.

"Ero andato sulla spiaggia che si trova all’altezza dell’ex discoteca Babaloo – racconta il 66enne –. A un certo punto ho sentito la necessità di andare in bagno. Ma nei dintorni non c’era nemmeno uno chalet e anzi, essendo una spiaggia libera, non c’erano servizi igienici di alcun tipo. A quel punto mi sono diretto su un tratto di litorale dove non c’era nessuno e sono entrato in acqua, abbassandomi il costume per poter urinare. Una volta finito, mi sono girato per tornare a riva. Però in quel momento, sono arrivati due agenti della polizia locale che mi hanno detto che stavo praticando il nudismo e che dovevo essere multato. Perciò mi hanno invitato a fornire i documenti – aggiunge ancora –, in quanto avrebbero dovuto farmi un verbale. Abbastanza infastidito, ho risposto che non avevo documenti e me ne sono andato, rifiutandomi di dare le mie generalità. Loro mi hanno risposto che la multa mi sarebbe stata comunque spedita a casa. Tuttavia mi è sembrato assurdo, visto che in quella spiaggia c’è gente che prende il sole completamente nuda per ore".

Inoltre il 66enne sottolinea che la mancanza di servizi igienici è un problema che riguarda anche la spiaggia libera in via Alvata, dove sono presenti svariati rifiuti. "Parlando con il bagnino di salvataggio che copre la zona di costa dell’ex Babaloo – riprende l’uomo –, è emerso che pure lui e i suoi colleghi hanno molte difficoltà ogni giorno perché non possono andare in bagno e sono esasperati. Ma la stessa problematica è presente nella spiaggia libera di via Alvata: là non ci sono bagni e, come se non bastasse, sono accatastati cumuli di sporcizia, legnetti, spiaggiato e persino dei resti di vecchie imbarcazioni. Non è un bello spettacolo per una cittadina che ha la Bandiera Blu. Più che multarmi, dovrebbero pulire il litorale e attrezzarlo per le esigenze dei bagnanti".

Giorgio Giannaccini