Multe a guidatori alticci o con patenti irregolari

Controlli sulle strade e prevenzione nelle scuole. Giovedì la Compagnia dei carabinieri di Tolentino ha effettuato un servizio coordinato a largo raggio con l’impiego di numerose pattuglie dei reparti dipendenti che, nella fascia oraria pomeridiana e serale hanno perlustrato le vie della città e di San Severino, non tralasciando le frazioni e le zone isolate in un’ottica di prevenzione dei reati contro il patrimonio. Sono stati così attuati numerosi posti di controllo nelle principali vie di accesso alle aree urbane. In serata sono stati controllati bar ed esercizi commerciali, con l’identificazione di numerose persone e il controllo di oltre cento mezzi, anche per il monitoraggio della ricostruzione nell’area del cratere. Tre le contravvenzioni tra Tolentino e San Severino. Inoltre, nel primo Comune, i militari dell’aliquota radiomobile hanno elevato una sanzione amministrativa per guida con patente ritirata e con tasso alcolemico di 0.80 nei confronti di un 54enne; mentre un 40enne, sempre a Tolentino, è stato sanzionato per guida con patente sospesa, e relativa segnalazione alla prefettura di Macerata. Non è stata effettuata nessuna denuncia.

Continua poi l’impegno dei carabinieri anche sul fronte scuole. All’istituto superiore Gentili di San Ginesio ieri circa 80 studenti che frequentano dal primo al terzo anno, hanno partecipato all’incontro sulla "cultura della legalità", organizzato dal dirigente Donato Romano, con il maggiore Giulia Maggi e il luogotenente Vito De Giorgi, comandante della stazione locale, affrontando temi come bullismo, cyberbullismo e pericoli della rete.