Multe e autovelox nel 2024. Incassi fino a 700mila euro

Sono prudenti la Giunta e il comandante della polizia municipale nel prevedere l’incasso che sarà realizzato nel prossimo anno dalle sanzioni amministrative per mancato rispetto del Codice della strada. Infatti, nonostante l’anno in corso si chiuda con un bilancio di oltre il milione, in gran parte grazie al lavoro dell’autovelox di Romitelli, che ha ripreso a funzionare a pieno ritmo nell’aprile scorso, la previsione scritta in bilancio per il 2024 viene fissata in 751.500 euro. Per la metà, questi soldi saranno incassati dagli automobilisti indisciplinati che non rispettano le norme del Codice della strada mentre l’altra metà la sborseranno i "piloti" che hanno il piede troppo pesante sull’acceleratore quando passano davanti all’autovelox.

A cosa serviranno questi soldi? Non bisogna farsi grandi illusioni che verranno utilizzati per sistemare le troppe buche presenti sulle strade o a rifare l’asfalto e i marciapiedi: a questo scopo vanno effettivamente solo un po’ di briciole. Intanto il 50% delle entrate derivanti dall’autovelox va al proprietario della strada, cioè in questo caso l’Amministrazione Provinciale. Il resto in parte viene incamerato a bilancio e in parte – e parliamo di poco meno di 100 mila euro – servirà per la manutenzione di strade, illuminazione e segnaletica.

Anche l’utilizzo dei soldi derivanti dalle multe elevate per il mancato rispetto del Codice della strada (divieto di sosta, ztl, etc.) è in gran parte vincolato dalla legge per interventi che migliorino e rendano più sicura la circolazione automobilistica: 26 mila euro circa saranno assegnati al servizio segnaletica per la manutenzione di quella esistente, ma, si spera, anche per sistemare quei cartelli stradali non perfettamente a norma, invisibili agli automobilisti o contradditori fra di loro, poco più di 10 mila euro per la manutenzione dell’autovelox, altrettanti per quella dell’impianto di videosorveglianza e somma analoga va a coprire il contratto di servizio per la lotta al randagismo, infine con 5 mila euro la polizia municipale prevede di acquistare attrezzatura varia mentre 19.500 euro andranno a incrementare il fondo previdenza complementare istituito da tempo a favore degli agenti del corpo della polizia municipale e 22.500 per la spesa relativa al servizio di controllo di entrata e uscita dei bambini dalle rispettive scuole. Non ha, invece, un baiocco l’amministrazione per la manutenzione e il decoro delle varie rotatorie che pure sono aumentate in modo considerevole nel territorio. Per questo è stato pubblicato un bando con cui si cercano sponsor, semplici cittadini, professionisti o aziende, che siano intenzionati, in cambio di pubblicità e benefit fiscali, a farsi carico della manutenzione e arredo di una rotatoria o di un’area verde spartitraffico attraverso la stipula di un contratto di sponsorizzazione per una durata minima di tre anni e massima di sette.