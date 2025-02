Multe e indagini: l’attività del nuovo capo della polizia locale

Il nuovo comandate dei vigili urbani Cristian Lupidi a Palazzo Sforza, per relazionare sul primo mese alla guida della caserma. Tra i risultati illustrati al sindaco i controlli più serrati per contrastare le violazioni del codice della strada, tra cui la circolazione senza revisione e senza assicurazione, che hanno portato anche a sanzionare un soggetto recidivo con 1.700 euro, fermo amministrativo e sospensione della patente. Elevate nove sanzioni per la sosta non autorizzata di autocaravan, con l’emissione di ordini di allontanamento. Inoltre, il Nucleo operativo per l’ambiente sta procedendo contro tre individui accusati di smaltimento illegale di rifiuti vegetali. Infine al mercato, un ambulante è stato sanzionato per vendita itinerante non autorizzata e circolazione con veicolo sospeso: per lui fermo amministrativo e una multa di circa 2mila euro. Lupidi, 48 anni, aveva iniziato la carriera a Civitanova come agente prima di ricoprire ruoli di responsabilità a Castel di Lama, Cupra Marittima e Jesi. Tra il 2015 e il 2018 ha prestato servizio con la polizia giudiziaria del tribunale di Fermo. "Sono tornato a Civitanova con grande motivazione e senso di responsabilità – ha detto il comandante Lupidi – e il mio impegno sarà massimo. Lavoreremo con determinazione per rendere la polizia locale sempre più efficiente e presente, con particolare attenzione alla sicurezza e al controllo del commercio". Il sindaco Ciarapica si è detto "certo che l’esperienza e la conoscenza del territorio di Lupidi saranno fondamentali per rafforzare la sicurezza in città"