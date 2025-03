Multe e verifiche nei locali pubblici

Anche gli agenti della polizia locale in azione nel corso dei controlli interforze. Cinquantotto persone identificate, undici verbali per contravvenzioni al codice della strada, nove patenti ritirate, di cui cinque in borghese con l’auto civetta, sei verbali per mancata revisione, due verbali per auto che circolavano senza assicurazione e 427 verbali e preavvisi. Sono i numeri del lavoro della polizia locale, tra il 21 febbraio e il 5 marzo. Sette le ispezioni nelle attività commerciali, nel corso dei vari controlli interforze, sia in centro che nelle zone più periferiche della città. Tra le violazioni accertate mancanza di alcoltest e di tabelle sugli effetti dell’alcol, mancanza di esposizione degli orari, assenza di scia. Controlli anche sulla tracciabilità e le etichettature degli alimenti. In seguito alle verifiche sono scattate delle segnalazioni al garante della privacy per le ipotesi di violazione alla normativa sui dati personali, e sono in corso ulteriori accertamenti sul rispetto delle norme in merito all’informazione ai dipendenti della presenza di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

"Con la polizia locale – ha detto il dirigente Cristian Lupidi (foto) – partecipiamo con orgoglio a queste operazioni interforze, cercando di strutturarci al fianco delle altre forze dell’ordine".

Chiara Marinelli