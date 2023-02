"Multe in serie, diteci dove parcheggiare"

di Chiara Gabrielli

"Multe a raffica per le auto parcheggiate al Palavirtus, ma come dovremmo fare per lasciare e andare a riprendere i nostri figli e nipoti al Palavirtus? Dateci una soluzione, perché così non è possibile andare avanti". Il grido di protesta viene da Marcella Cognigni, una nonna tutte le volte alle prese con la difficoltà di parcheggiare vicino al Palavirtus, in contrada Fontezucca, dove si trovano quasi quotidiamente bambini e ragazzi per gli allenamenti o per disputare le partite anche contro squadre che vengono da fuori. Una decina di giorni fa, ad esempio – la segnalazione di Cognigni – sono arrivati i vigili urbani, "evidentemente sono stati chiamati da qualche residente. Hanno fatto multe in serie a tutte le auto parcheggiate, mentre dentro il Palavirtus si stava giocando una partita. Le sanzioni hanno colpito quindi sia i maceratesi sia i malcapitati che venivano da fuori. Abbiamo cercato di dire ai vigili che le auto erano messe in modo da non dare fastidio e da non ostruire la vicina strada privata, le vetture erano infatti state lasciate ai lati. Uno di loro però in particolare ci ha risposto con atteggiamento beffardo, nonostante una mamma si lamentasse del fatto che era entrata soltanto per cinque minuti, nemmeno, mostrando la bimba in braccio ‘a riprova’ dalla sua buona fede". Quello che fa rabbia, prosegue Cognigni, non è tanto per la somma da pagare, "sono appena 29 euro se si salda il conto entro 5 giorni e 42 euro se si va oltre quel termine, qui non si tratta, appunto, di una questione di soldi, quanto piuttosto di buon senso: come dovremmo fare per portare e riprendere i nostri bimbi? Dateci la possibilità di parcheggiare senza prendere multe. All’inizio della strada, in cima alla salita se si proviene da via dei Velini, c’è un cartello di divieto di fermata, ma più giù, verso il palazzetto, non c’è nulla. È un problema sentito da tutti coloro che portano lì i loro ragazzi, anche perché quella struttura è fatta molto bene ed è e adatta all’attività sportiva e quindi per fortuna è molto utilizzata".

Il comandante della polizia locale Danilo Doria fa però notare che ci sono degli esposti e delle chiamate puntuali da quella zona, e in questi casi i vigili non possono far altro che intervenire. A questo punto, il problema, forse, potrebbe essere attenzionato dal Comune: l’amministrazione potrebbe pensare a una soluzione per un caso che non accenna a risolversi tanto presto e che tanti disagi sta causando, settimana dopo settimana, ai numerosi utenti della struttura sportiva, sempre molto gettonata.