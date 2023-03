Multe, incassi stimati per 750mila euro

Il Comune di Civitanova prevede di incassare 750.000 euro nel 2023 dalle multe contestate dai vigili urbani per infrazioni al Codice della strada. Si tratta di una stima mai rispettata ogni anno e così l’accantonamento sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, che va disposto obbligatoriamente per fare fronte all’incertezza delle entrate, è stato quantificato in 304.000 euro il che erode a 446.00 euro la cifra su cui tararsi per la programmazione egli investimenti. Sulla base di questa somma gli uffici del Comune decidono infatti le ripartizioni delle quote per destinarne una parte alla manutenzione delle strade, alla sicurezza stradale, al potenziamento della segnaletica, alle assunzioni stagionali nell’ambito della polizia locale e ad altre necessità strettamente legate alla attività della polizia municipale. La legge prevede che la disponibilità degli introiti derivanti dalle sanzioni stradali non debba superare il 50% della stima in entrata, quindi 223.000 euro per quest’anno. Sulla carta 111.000 euro per la manutenzione stradale, 55.750 per la segnaletica e altrettanti per l’attività di controllo. Le voci di spesa finanziate nel 2023 non rispettano però, stando alle previsioni inserite in delibera, i vincoli del decreto legislativo e sono stati indicati investimenti maggiori: 152.600 euro per la segnaletica, 134.670 per l’attività di controllo, mentre resta sostanzialmente invariata la somma per la manutenzione della strade, ferma a 113.000 euro.