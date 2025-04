Multe, Macerata prima in regione: "Incassati 1,1 milioni di euro, il grosso da ztl e divieti di sosta"

Il Comune di Macerata nel 2024 ha incassato 1.120.727 euro dalle multe stradali. Il rapporto tra i proventi totali e i residenti è di 27,6 euro. Con questi numeri, presenti nel Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), la città si attesta al primo posto rispetto agli altri capoluoghi di provincia marchigiani. Va detto, però, che in questa classifica mancano i dati di Ancona; nel Siope, infatti, non sono presenti i numeri relativi al capoluogo di regione. Macerata ha dichiarato quindi per ora i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del codice della strada. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it. Seguono Urbino con 878.982 euro, dove il rapporto in base ai residenti si alza a 63,6 euro, Ascoli con 721.723 euro (15,9 euro per residente), Fermo con 655.022 euro (18,3 euro) e Pesaro con 252.714 euro (2,6 euro).

"Innanzitutto ricordiamo che il cento per cento dei proventi è destinato alla sicurezza stradale – esordisce Danilo Doria, comandante della Polizia locale –, quindi viene utilizzato per segnaletica, su cui cerchiamo di lavorare molto, asfalti, marciapiedi, illuminazione, tutela delle fasce più deboli. Non abbiamo ancora una postazione fissa con autovelox, quindi la fetta principale degli incassi non arriva da qui. Bensì da infrazioni per divieto di sosta e ztl. Poi dai controlli tramite telecamere "Ocr" (riconoscimento ottico dei caratteri, ndr) per chi circola senza revisione o assicurazione oppure con revisione e assicurazione scadute. E ancora, da verifiche con telelaser e incidenti stradali. Credo poi che rientri nel conteggio anche l’incasso del ruolo". Il ruolo è un elenco di debiti e somme dovute che viene emesso dall’ente creditore, il Comune, e trasmesso a casa come cartella esattoriale per la riscossione coattiva. Viene utilizzato per incassare le multe e le sanzioni amministrative non pagate. A Macerata non se ne occupa più l’Agenzia delle Entrate tramite Equitalia, ma direttamente il Comune, che invia la notifica. "Questo è stato possibile perché abbiamo una struttura ben organizzata – aggiunge il comandante –. Il controllo diretto ha permesso di aumentare gli incassi dei verbali soggetti a ruolo". Doria annuncia inoltre che la giunta sta preparando la delibera per l’autovelox lungo La Pieve, ma non si sa ancora quando entrerà in funzione. Inizialmente il Comune aveva annunciato l’avvio entro gennaio, ma i tempi si sono allungati.

"Dobbiamo prima adempiere alla prescrizione Anas sul guardrail, trattandosi di una strada di sua competenza - spiega l’assessore Paolo Renna –. Anche con l’autovelox ovviamente i proventi vengono reinvestiti nella sicurezza, come ad esempio per gli attraversamenti stradali. Così i pochi che non rispettano le regole pagano per tutti coloro che le rispettano". L’assessore torna poi sui proventi delle multe: "Non ci servono per far quadrare il bilancio. Tanti derivano dalle infrazioni per divieto di sosta, a tutela dei residenti – conclude Renna –. Sono pochi i verbali elevati con la postazione mobile dell’autovelox".