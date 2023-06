Multe in provincia di Macerata: sei milioni di tesoretto

Macerata, 8 giugno 2023 – Poco meno di sei milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle multe per violazioni del codice della strada accertate nel 2022 dai comuni della provincia di Macerata. Mancano i dati riferiti a un paio di casi (Loro Piceno e Morrovalle), ma ciò non incide sul quadro generale della situazione. Entro il 31 maggio i Comuni dovevano trasmettere al ministero dell’Interno una specifica relazione nella quale devono essere indicati il totale delle somme accertate e, tra queste, distinte, quelle riferite alla violazione del limite di velocità. Nello stesso tempo si devono anche indicare gli interventi a cui questi introiti saranno destinati, anche se va ricordato che si tratta di accertamenti: un conto sono le multe elevate e relativo importo, altro è quanto effettivamente si riuscirà ad incassare.

In testa alla graduatoria c’è Macerata, che ha accertato multe per 977.294 euro, pochissime per eccesso di velocità (1.955 euro). Si dirà che si tratta del capoluogo e, dunque, non stupisce che registri il valore più alto. In realtà non è proprio così, visto che al secondo posto si colloca Porto Recanati con 833.594 euro, seguita da San Severino con 734.450 (433mila dei quali derivanti da multe per eccesso di velocità), Potenza Picena con 444.782 e Civitanova con 413.470 (53.476 dei quali derivanti da multe per eccesso di velocità). Seguono Matelica con 358.666 euro (173.943 dei quali derivanti da multe per eccesso di velocità), Recanati con 357.702 (68.617 dei quali derivanti da multe per eccesso di velocità), Camerino con 344.421 (in questo caso il dato è del 2021) e Tolentino con 148.589.

Singolare il caso di San Ginesio, dove sono state accertate violazioni per 244mila euro, tutte per eccesso di velocità. È evidente che nei comuni dove la somma è riferita in gran parte o totalmente all’eccesso di velocità, non ci sono al volante – salvo eccezioni – conducenti che pensano di essere su una pista di formula uno. Spesso, infatti, si superano limiti di velocità bassi (50 chilometri orari) o relativamente bassi (70 chilometri orari), anche di poco; e, poi, c’è da tener conto che una situazione del genere è legata all’uso – da parte dei Comuni – di rilevatori di varia natura, a partire dagli autovelox.

Ci sono, invece, nove Comuni che hanno dichiarato di non aver accertato proventi e, dunque, zero multe: Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Muccia, Poggio San Vicino, Ripe San Ginesio, Sefro, Ussita, Valfornace e Visso.

E non mancano situazioni curiose, come quella di Gagliole, in cui nel 2022 sono stati accertati proventi per 56.211 euro: circa 110 euro pro capite, considerati i 508 residenti del Comune. Nello stesso tempo, a Fiuminata i proventi sono appena di 58,80 euro, 362,70 a Sant’Angelo in Pontano, 598 a Colmurano.

Qual è la destinazione dei proventi accertati? Le voci sono le stesse per i diversi Comuni. Le più importanti riguardano interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle di proprietà dell’ente, e il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per i propri corpi di polizia.