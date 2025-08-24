Multe, più di 20 milioni incassati in provincia di Macerata: Porto Recanati al top

Macerata, 24 agosto 2025 – Tra il 2023 e il 2025 (primi sette mesi) in provincia di Macerata sono stati incassati 20 milioni e 410 mila euro provenienti da multe per violazioni al codice della strada. È quanto emerge dall’analisi effettuata dal Centro Studi Enti Locali sulla base di dati Mef e Istat, all’interno della quale compaiono 40 dei 55 comuni maceratesi (quelli mancanti o non hanno fatto multe o non hanno trasmesso i dati), con qualche “sorpresa”. Gli incassi più rilevanti in valore assoluto, infatti, come era lecito aspettarsi, riguardano i centri maggiori, ma se si guarda l’importo pro capite la situazione cambia in maniera drastica. Va precisato che il dato “pro capite” va inteso come indicatore del rapporto tra popolazione residente e incasso totale, non come importo pagato da ogni cittadino, anche perché in molti casi – soprattutto nei comuni turistici o lungo le principali direttrici stradali – una parte significativa delle multe è pagata da automobilisti di passaggio o visitatori. Detto questo, tra il 2023 e il 2025 in provincia di Macerata il comune che ha incassato più degli altri è quello di Porto Recanati, con due milioni e 775mila euro, seguito da Macerata con 2 milioni e 443 mila euro, Civitanova con 2 milioni e 308 mila euro, Camerino con un milione e 996 mila euro, Recanati con un milione e 745mila euro, San Severino con 1 milione e 566mila euro, Matelica con un milione e 143mila euro, Potenza Picena con 919mila e 858 euro.

Il comune che ha incassato di meno? Quello di Ussita, in tutto appena 58 euro. Se, però, si rapportano gli incassi del triennio al numero dei residenti, il valore pro capite presenta uno scenario completamente diverso. In testa alla classifica, infatti, con 401 euro d’incasso per abitante, troviamo il comune di Serravalle di Chienti, che ha introitato 415mila e 384 euro su una popolazione di poco più di mille residenti. A seguire Camerino, che ha incassato 335 euro per abitante, seguita da Porto Recanati con 220 euro per abitante, Gagliole con 209 euro per abitante, Montelupone con 151 euro per abitante, San Severino con 132 euro per abitante, Matelica con 126 euro per abitante, Recanati con 84 euro per abitante. Macerata si ferma a 60 euro per abitante, un po’ di più dei 55 euro per abitante a Civitanova, mentre Tolentino non va oltre i 32 euro. Ussita, oltre ad essere il comune con l’importo più basso è anche quello che registra il più basso introito per abitante, appena 16 centesimi. Naturalmente i fattori che concorrono a definire la situazione sono tanti: la disponibilità ma anche il tipo e il posizionamento di rilevatori elettronici, la presenza sul territorio dei Comuni di arterie stradali ad alta intensità di traffico (a partire dalla Superstrada 77 Valdichienti), la possibilità di disporre di pattuglie in strada. Non a caso, a livello nazionale, se si guarda al gettito pro-capite, a primeggiare sono spesso i piccoli centri turistici o quelli situati lungo arterie di traffico strategiche. Al primo posto assoluto per incasso medio 2024 per abitante, troviamo Colle Santa Lucia, un borgo delle Dolomiti di poco più di 300 abitanti: ha incassato dalle multe 745mila euro, 2.154 euro pro-capite. In tutta Italia, tra il 2023 e il 2025 gli incassi hanno superato i due miliardi di euro.