Multe, per spedire i verbali bisogna aumentare i fondi

Per fare fronte alle spese di spedizione dei verbali delle multe fatte dai vigili urbani nel bilancio comunale non ci sono fondi a sufficienza e la giunta è costretta a varare una variazione, per una maggiore spesa corrente, dell’importo di ben 70.000 euro per il 2023. Il provvedimento è stato preso dall’esecutivo Ciarapica. Il capitolo che riguarda l’appalto stipulato dal Comune con Poste Italiane, per il servizio di gestione dei verbali e la loro spedizione, è stato predisposto calcolando 7.500 multe da gestire ogni anno. Si parla di verbali delle multe, di atti giudiziari, di comunicazioni postali ordinarie e sanzioni da notificare all’estero.

Il fatto è che l’attività sanzionatoria dei vigili urbani sta registrando un aumento costante "dovuto alle assunzioni – si spiega nell’atto di giunta – di operatori a tempo indeterminato dal settembre del 2023 e all’attività di controllo sistematico della velocità con il Velocar, quindi gli impegni assunti per la gestione del servizio verbali sono insufficienti a finanziare le spese per l’elaborazione delle multe e per la spedizione degli atti giudiziari".

Dal primo gennaio al 31 luglio i verbali spediti per notifica sono stati 9.873 e sulla base dei dati disponibili le previsioni di spesa aumenteranno di almeno 80.000 euro. Questo in virtù di ulteriori 6.100 verbali da notificare e delle conseguenti spese postali e spese amministrative. E siccome la disponibilità in bilancio attualmente è di soli 8.600 i soldi non ci sono e la giunta deve intervenire a rimpolpare le casse. La polizia municipale sforna dati che mostrano che l’aumento dell’attività sanzionatoria nel 2023 genererà anche maggiori entrate per le sanzioni relative alla violazione al Codice della strada: al 20 ottobre del 2023 la statistica della Municipale registra infatti 13.540 accertamenti, con una media di 1.354 al mese (nello stesso periodo del 2022 gli accertamenti furono 11.483, con una media di 1.148 al mese). Sulla base di questi numeri sono previste, considerando 40euro come introito minimo da ogni multa, 82.000 euro in più di entrata.