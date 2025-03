Multe, più di mille verbali da incassare

Multe per violazioni al codice della strada che non sono state pagate, il Comune di Civitanova sta predisponendo l’invio delle ingiunzioni per procedere alla riscossione coattiva e recuperare circa 210.000 euro. La somma si riferisce a 1.280 verbali. Il Comando di Polizia Locale ha preparato l’elenco delle sanzioni contestate e scadute ma mai pagate, diventate titoli esecutivi. Sono riferite al primo trimestre del 2024 e anche agli anni precedenti. Approvata la lista di tutti i verbali il Comando dei vigili urbani ha disposto la trasmissione degli atti alla Ica, società concessionaria per il Comune del servizio di riscossione coattiva mediante il percorso dell’ingiunzione fiscale: 939 verbali, dell’importo complessivo di 176.945 euro, sono stat elevati a carico di persone e gli altri 341, dell’importo di 32.511 euro, a carico invece di società.