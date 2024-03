Munafò incalza Calamita: "È di centrosinistra o di centrodestra?"

"La correttezza politica farebbe tornare voglia alle persone di votare". È il consigliere comunale di Appignano, Felice Munafò, che riflette sulla posizione del sindaco uscente, candidato per un altro mandato, Mariano Calamita, sostenuto da Pd ma anche da Forza Italia. Al contempo, risponde anche all’ex primo cittadino, Osvaldo Messi, anche lui esponente del Pd cittadino che ha difeso Mariani e il suo progetto: "Ci mancherebbe. Lui stesso lo ha avuto come consigliere della sua legislatura e insieme ai novelli Forza Italia Vitali e Montecchiarini ha governato per anni fianco a fianco. Mancano però le risposte a due domandine semplici: Calamita sindaco è di centrosinistra o di centrodestra? Nelle votazioni per acqua e rifiuti voterà con il centrodestra o resterà nel centrosinistra che lo candidò a presidente della provincia di Macerata? Il Pd assiste Forza Italia o ne sarà complice? Il coordinatore di Forza Italia Gianluca Pasqui - continua Munafò - che ha portato il sindaco Calamita nel centrodestra ha preso un abbaglio o è stato un fine politico che ha messo nel sacco il Pd? Sulla correttezza delle persone e le personali capacità nessuno ha nulla da dire – conclude –, ma nella politica, quella onesta, qualche azione corretta ogni tanto farebbe venire voglia a molti di tornare a votare".

Gaia Gennaretti