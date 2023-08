Muore a 103 anni la donna più anziana di Porto Recanati: "Una mamma premurosa con un carattere forte"

Si è spenta ieri la portorecanatese d’adozione Concetta Marchegiani, alla veneranda età di 103 anni. Ed era proprio lei la donna più anziana della città. Il suo cuore ha smesso di battere verso le 13, mentre si trovava a casa accanto ai propri cari. Nata e cresciuta a San Vito Chietino (in Abruzzo), da giovane aveva lavorato in un tabacchificio a Lanciano. Ma nel 1954 si era poi trasferita con la famiglia a Porto Recanati, raggiungendo l’amato marito Francesco Venusto, che già da qualche anno lavorava nella cittadina marchigiana come motorista navale. E da Porto Recanati non se n’era più andata, dedicandosi da casalinga a crescere i suoi amati figli. Inoltre, a dicembre del 2019 l’allora sindaco Roberto Mozzicafreddo era andato a trovarla per congratularsi dei 100 anni appena compiuti. E dopo i brindisi, il primo cittadino le aveva consegnato una pergamena come ricordo di quel giorno. All’epoca fu davvero una grande notizia, perché non era stata affatto scalpita dalla pandemia Covid, appena scoppiata. E così aveva continuato a lungo, per quasi quattro anni. "Una mamma premurosa con un carattere molto forte – ricorda commosso il figlio Natalino –. E’ stata lei che ci ha cresciuti, visto che nostro padre stava spesso fuori per lavoro. Tra l’altro, i miei nonni l’avevano chiamata Concetta perché era nata l’8 dicembre del 1919, nel giorno dell’Immacolata concezione. Anche se poi, per errore dell’ufficio anagrafe, la sua nascita venne attestata diversi giorni dopo". Concetta lascia i figli Bruno Luciano, Tonino, Silvana, Natalino e Nicola, oltre ai tanti nipoti e pronipoti. Il funerale oggi, alle 16.30, nella chiesa Preziosissimo Sangue.