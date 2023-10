Muore a 12 anni in un incidente a Tolentino: prosciolto il cugino alla guida

Nessuna responsabilità per la morte di Nicola Scisciani, il 12enne di Tolentino rimasto vittima di un drammatico incidente il 19 settembre del 2021. Al volante dell’auto su cui viaggiava il ragazzino c’era il cugino, che però, come accertato in tribunale, non ha avuto alcuna colpa in questa disgrazia. La vicenda all’epoca aveva suscitato profonda commozione. Quella domenica pomeriggio, Nicola e il fratello avevano deciso di andare a vedere il forno dello zio a Mogliano, ed erano saliti in auto con il cugino 19enne, che guidava, e la sorella di questi. Ma lungo la strada provinciale 131, in località Villamagna di Urbisaglia, il ragazzo al volante aveva perso il controllo ed era finito contro un albero che era di fianco alla careggiata. Subito erano stati chiamati i soccorsi, ma i sanitari non avevano potuto fare nulla per Nicola, che era morto nel giro di pochi istanti a causa delle lesioni riportate nell’impatto. Dalle indagini sulla dinamica dell’incidente, era emerso che il ragazzo guidava a 40 chilometri orari, dunque a una velocità molto contenuta. Purtroppo però l’auto era finita sul bordo esterno della carreggiata, e la terra bagnata l’aveva fatta scivolare. Non avendo i sistemi di controllo delle auto più moderne, la vettura era diventata impossibile da controllare ed era così che era andata a sbattere contro l’albero, senza che il conducente potesse fare nulla. Per questo il sostituto procuratore Vincenzo Carusi aveva chiesto l’archiviazione dell’accusa di omicidio colposo. Il tribunale aveva disposto però l’imputazione coatta, e così la vicenda è finita al vaglio del giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi. Ieri mattina in aula il pubblico ministero Carusi ha ribadito che non erano stati individuati comportamenti errati da parte del conducente, che dunque non aveva responsabilità per quanto accaduto, e ha chiesto il proscioglimento. Alla richiesta si è associata l’avvocato Giuliana Specchio, difensore dell’imputato, sottolineando la condotta del ragazzo al volante, del tutto cauta e rispettosa di regole e limiti di velocità. Alla fine il gup Bonifazi ha condiviso questi elementi e ha prosciolto l’imputato dall’accusa, mettendo fine al procedimento penale nato da una vicenda straziante per le famiglie e per i tantissimi parenti e amici del ragazzino. I familiari sono stati risarciti dall’assicurazione dal punto di vista economico.

Paola Pagnanelli