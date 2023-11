Muore a 19 anni. Disposta autopsia

Sarà eseguita lunedì pomeriggio l’autopsia sul 19enne bangladese Md Fayaj, morto all’improvviso martedì dopo cena. Il ragazzo, in regola con i documenti e residente a Jesi, nel tardo pomeriggio aveva raggiunto un amico che abita a Montecassiano.

Dopo aver mangiato, il ragazzo si era sentito male. Era stato chiamato il 118, ma all’arrivo dei soccorritori il 19enne era già in arresto cardiaco. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, purtroppo per lui non c’era stato più nulla da fare. Dai carabinieri, l’accaduto è stato segnalato al sostituto procuratore Rita Barbieri, che ha deciso di chiarire la causa di quella morte improvvisa in una persona così giovane. Tramite l’ambasciata del Bangladesh a Roma, sono stati informati i genitori, che hanno delegato a seguire la pratica l’unico amico del giovane in zona, e cioè appunto il ragazzo che lo aveva accolto a Montecassiano.